Президент рассказал, как Россия начинала оккупацию Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Россия начала оккупацию Донбасса вооруженным вторжением с танками и «добровольцами», после чего на территорию Украины вошли регулярные войска РФ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

Президент отметил, что затем на этих территориях произошло уничтожение украинской банковской системы, была введена рублевая зона и началась экспроприация предприятий – однако не всех, некоторые оставались до недавнего времени под украинской юрисдикцией.

«Каким образом Россия начинала оккупацию Донбасса? Первыми пришли танки с оружием, амуницией. Это было тем, что первое начало поставляться вместе с так называемыми «добровольцами» из России», - заявил Порошенко.

«Дальше пришло уничтожение банковской системы, далее пришли регулярные войска, затем была введена рублевая зона и вытеснение гривни, потом началась экспроприация маленьких и мелких предприятий, рынков, ресторанов, кафе и прочее», - добавил он.

Но, по словам главы государства, на неконтролируемой правительством территории все еще оставались островки, где зарплаты выплачивались в гривне, и это были единственные места, где функционировала украинская национальная валюта, где не платили налоги в так называемые бюджеты «ЛНР», «ДНР» или РФ, и в полном объеме налоги уплачивались Украине, где обеспечивалась занятость.

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«Люди четко понимали, что работали на крупных украинских предприятиях и оставались пусть на оккупированной территории, но под украинской юрисдикцией, понимали, что это Украина», - отметил Порошенко.

«Это были островки Украины, якоря, которыми эта территория держалась за Украину. Безусловно, мы собирались их использоваться при реинтеграции, при возвращении Украины на Донбасс и при возвращении Донбасса в Украину, это были базовые плацдармы», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, СНБО на заседании сегодня, 15 марта, принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения боевиками под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долларов.