Кужель думает, что «звери» из ПР не съедят ее из-за новой должности

Александра КУЖЕЛЬ, назначенная 21 января главой Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, не собирается покидать ряды Партии регионов, поскольку считает, что ее новая должность не политическая.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

«Я думаю, что это не политическая должность, поэтому даже не возникает никаких вопросов», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Однако она не исключает, что может возникнуть вопрос о необходимости ее выхода из партии, но в этом случае вопрос будет рассматриваться на Политисполкоме.

«Я хочу сказать, что во время засухи звери друг друга не едят. И когда стоит вопрос кризиса, я считаю, что это очень большой комплимент Партии регионов, что из их рядов взяли профессионала в работу», - сказала она.

Как сообщалось, А.КУЖЕЛЬ является членом Партии регионов с июня 2007 года.

Главой Госкомпредпринимательства она была назначена 21 января.