Черновецкий предложил Зинченко стать начальником под землей

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил главе фракции БЮТ в Киевсовете Александру ЗИНЧЕНКО возглавить КП «Киевский метрополитен».

Как передает корреспондент УНИАН, это предложение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ озвучил во время обсуждения проекта решения о введении в столице арендной платы за коммуникационные наземные и подземные системы.

А.ЗИНЧЕНКО от имени фракции отметил, что большинство коммуникационных систем проходит через тоннели метрополитена, и в связи с этим есть опасность, что при введении аренды предприятия поднимут свои тарифы для населения за предоставляемые ими услуги. По его словам, фракция готова поддержать этот проект решения, если введение арендной платы не отразится на жителях столицы.

На это Киевский городской председатель сказал: «Давайте я прямо сейчас сделаю вам выдающееся предложение. Оно будет сенсационным. Сегодня это будет главная новость дня. Я вам предложу возглавить Киевский государственный метрополитен. А дело в том, что на самом деле власти у вас будет не меньше, чем у меня – это отдельная Киевская государственная администрация, под землей».

А.ЗИНЧЕНКО, в свою очередь, сказал, что не может принять столь неожиданное предложение, на что мэр столицы отметил: «Возьмите на себя ответственность. Я сегодня же подпишу распоряжение. И мы становимся братьями: вы – начальник под землей, я – на земле». После этого в зале раздался смех, и, реагируя на реплику одного из депутатов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ продолжил с улыбкой: «Да, в космосе и на луне». И, обращаясь к А.ЗИНЧЕНКО, добавил: «Вы – человек дельный. Покажите силу».

После этого мэр, взяв лист бумаги, написал расписку – гарантийное обязательство о том, что назначит А.ЗИНЧЕНКО руководителем метро, и вручил бумагу лидеру фракции БЮТ. На это А.ЗИНЧЕНКО поблагодарил мэра, обнявшись с ним.

В то же время, руководитель фракции Партии регионов Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО сказал, что его фракция ничем не хуже БЮТ и готова отвечать за одно из направлений в городе, а в связи с этим он как лидер готов возглавить одно из коммунальных предприятий.

На это Киевский городской председатель также сказал, что совсем не против этого и готов назначить А.ОМЕЛЬЯНЕНКО на должность начальника КП «Киевавтодор».

В интервью журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в перерыве сказал, что считает позитивным, когда крупные коммунальные предприятия возглавят лидеры фракций Киевсовета.