"Миссия ОБСЕ еще год в Украине": МИД призывает страну-агрессора обеспечить наблюдателям свободу перемещения

Министерство иностранных дел Украины призывает РФ обеспечить наблюдателям ОБСЕ свободу перемещения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

«ОБСЕ приняло решение о продлении на 12 месяцев, до 31.03.18, мандата СММ, который распространяется на всю территорию Украины», - напомнила она.

«В очередной раз призываем РФ принять меры для обеспечения свободы перемещения наблюдателей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым», - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на очередном заседании в Вене продлил мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2018 года.

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В решении о продлении срока полномочий деятельности миссии на один год также указано, что бюджет миссии в период с 1 апреля 2017 года 31 марта 2018 года составит 105,5 млн евро.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу в Украине в марте 2014 года.

Миссия неоднократно заявляла, что не проводит расследование, а отчитывается о фактах; не доставляет гуманитарную помощь, а способствует ее доставке. В миссии отмечают, что остановить обстрелы на Донбассе должны стороны военного конфликта, а не наблюдатели ОБСЕ.

В состав миссии ОБСЕ входят невооруженные гражданские наблюдатели, а также международные работники из стран-участниц ОБСЕ, им помогают сотрудники из Украины. Команды наблюдателей работают посменно, чтобы обеспечить присутствие на местах 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Главный офис миссии находится в Киеве; наблюдатели работают в Днепре, Донецке, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах.