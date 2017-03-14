Украина и Турция подписали соглашение о поездках по ID-картам

Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам, сообщается на Правительственном портале.

Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан было подписано сегодня во время официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турцию.

Читайте такжеКоличество украинских туристов в Турции в прошлом году выросло на 50% – Чавушоглу

«Церемония подписания состоялась в присутствии глав правительств Украины и Турции по результатам их переговоров», - отмечается в сообщении.

Положениями указанного соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, пользующиеся паспортами в форме карты (ID), содержащими бесконтактный электронный носитель, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Кабмин Украины принял решение о подписании соглашения с Турецкой Республикой об условиях взаимных поездок граждан по ID-картам.