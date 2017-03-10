Кабмин одобрил решение о подписании соглашения с Турцией о поездках по ID-картам

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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"Это новаторское соглашение, предусматривающее, что граждане обеих стран смогут въезжать и выезжать, пребывать в течение 90 дней на территории стран соглашения без обычных паспортов, а с ID-картами, которые носят электронный носитель информации... Это будет первым соглашением такого рода в истории Украины", - сказал представитель Министерства иностранных дел.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что на следующей неделе будет находиться с рабочим визитом в Турции. По его словам, в это время должен быть подписан совместный документ, который даст возможность гражданам Украины с ID-картами путешествовать в Турцию.