Медведчук подал иск о защите чести и достоинства

Председатель совета Центра «Правовое государство» Виктор МЕДВЕДЧУК 19 января подал судебный иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации, поводом для которого стали заявления народных депутатов от Партии регионов Юрия БОЙКО и Сергея ЛЕВОЧКИНА, прозвучавшие 14 и 15 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство».

16 января В.МЕДВЕДЧУК направил этим депутатам официальное требование «об опровержении в трехдневный срок клеветнической информации, касающейся якобы его причастности к лоббированию интересов неких посредников в газовых отношениях между Украиной и Россией». По истечению срока требуемые извинения принесены не были.

Ранее адвокатами В.МЕДВЕДЧУКА также были направлены запросы в Государственный комитет финансового мониторинга, Государственную налоговую администрацию, Государственный комитет земельных ресурсов, Киевское бюро технической инвентаризации и Госдепартамент автоинспекции с просьбой предоставить перечень украинских и оффшорных активов Ю.БОЙКО и С.ЛЕВОЧКИНА, а также перечень земельных владений, недвижимого имущества и транспортных средств в рамках обеспечения вышеуказанного иска о защите чести, достоинства и деловой репутации В.МЕДВЕДЧУКА.

Как сообщал УНИАН, 14 января бывший министр топлива и энергетики, народный депутат Ю.БОЙКО высказал мнение, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой являются В.МЕДВЕДЧУК и Игорь БАКАЙ.