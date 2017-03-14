Причин прекращать расследование в отношении Януковича нет, дело скоро передадут в суд - ГПУ

Оснований для прекращения специального досудебного расследования относительно экс-президента Виктора Януковича нет.

Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Подчеркиваем еще раз: есть только одно основание для прекращения специального предварительного расследования - это добровольное появление подозреваемого Януковича в орган досудебного расследования на территории Украины. Больше никаких оснований для прекращения специального досудебного расследования нет», - написала она.

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Сарган также отметила, что в ближайшее время производство против экс-президента Украины будет передано в суд.

Как сообщалось, ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что заочное расследование в отношении его подзащитного прекращено, поскольку для этого “перестали существовать” основания.

В частности, по его словам, после получения Генеральной прокуратурой Украины от Генпрокуратуры России официального подтверждения адреса проживания Януковича и согласия содействовать в совершении всех необходимых процессуальных действий, в ГПУ нет никаких оснований применять в отношении Януковича процедуру специального (заочного) досудебного расследования.

“Любые попытки дальнейшего ведения заочного расследования является уголовно наказуемым преступлением и нарушением права лица на защиту, гарантированного как украинским так и международным законодательством”, – утверждает Сердюк.

Как сообщал УНИАН, департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины намерено направить ходатайство в Генпрокуратуру России о допросе бывшего президента Виктора Януковича на российской территории в качестве подозреваемого по двум уголовным производствам - противодействие протестных акций и создание преступной группировки.

Однако позже в ГПУ заявили, что Генпрокуратура РФ сообщила Киеву ложный адрес проживания экс-президента Виктора Януковича.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что экс-президент Украины якобы проживает в Ростове-на-Дону по улице Еременко, 81В, и именно по этому адресу происходило переписки с правоохранителями.

"Этот адрес давно известен, за ней происходило официальная переписка. Это не состав, это жилой дом отдельно построен на территории небольшого коттеджного городка. Там огорожено, жилые дома", - отметил Сердюк.