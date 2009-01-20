Лукашенко думает, что Европа без Беларуси не обойдется

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что без Беларуси в европейском регионе невозможно решить наиболее актуальные проблемы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил, принимая 19 января верительные грамоты посла, главы Представительства Еврокомиссии в Украине и Беларуси Жозе Мануэля Пинту ТЕЙШЕЙРЫ.

«Без активного участия Беларуси вряд ли возможно эффективное и комплексное решение в европейском регионе таких злободневных вопросов, как борьба с загрязнением окружающей среды, энергетическая безопасность, развитие транспортной, транзитной и таможенной инфраструктуры, борьба с нелегальной миграцией, международным терроризмом и трансграничной преступностью. Это далеко не исчерпывающий перечень задач, которые нам предстоит решать совместно с нашими европейскими партнерами. Мы готовы к продолжению начатого конструктивного диалога с Европейским Союзом на основе принципов взаимного уважения и равенства сторон», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в полноценном сотрудничестве с Евросоюзом, который является одним из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров страны. «Экономическая целесообразность - важнейший стимул для активизации развития наших отношений. Очень надеюсь, что новый глава представительства Комиссии Европейских сообществ в Украине и Беларуси будет этому всесторонне содействовать», - добавил А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия и Беларусь 7 марта 2008 года подписали соглашение об открытии Представительства Еврокомиссии в Минске.

В настоящее время все контакты Беларуси и Еврокомиссии осуществляются через Представительство Еврокомиссии в Украине и Беларуси, которое расположено в Киеве.