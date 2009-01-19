Перед вылетом Тимошенко говорила с Путиным по телефону

Премьеры России и Украины Владимир ПУТИН и Юлия ТИМОШЕНКО обсудили по телефону подготовку к подписанию документов по газовой тематике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства РФ Дмитрий ПЕСКОВ, передает РИА «Новости».

«В понедельник состоялся телефонный разговор Владимира ПУТИНА с Юлией ТИМОШЕНКО, в ходе которого они обсудили ход подготовки российско-украинских документов по газовой тематике, подписание которых ожидается сегодня», - сказал он.

Напомним, на переговорах премьеров РФ и Украины, которые завершились в ночь на воскресенье в Москве, была достигнута договоренность по цене на газ для Украины и транзитном тарифе.

В.ПУТИН и Ю.ТИМОШЕНКО дали поручения руководителям «Газпрома» и «Нафтогаза» до понедельника подготовить документы, чтобы оформить достигнутые договоренности.

Сразу после подписания этих документов, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, будут восстановлены все поставки природного газа.

В соответствии с договоренностями, Украина может закупить газ у России в 2009 году по европейской цене минус 20%. В.ПУТИН после переговоров сообщил, что с 1 января 2010 года Россия и Украина перейдут на ценообразование на природный газ, а также на тарифы его транзита "по европейской цене".

Разрешить газовую проблему две страны не могли с конца декабря 2008 года.

Россия обвиняла Украину в воровстве российского газа, тогда как Киев эти обвинения отвергал, заявляя, что ничего Москве не должен.

Российская компания "Газпром" 7 января полностью прекратила поставки газа через Украину. В результате многие страны Европы, прежде всего в восточной ее части, столкнулись с трудностями в обеспечении газом своих потребителей.