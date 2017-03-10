Климпуш-Цинцадзе оценила наличие реальных инструментов заставить Россию выполнить решение суда в Гааге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос относительно работы представителей Украины в Международном суде ООН в Гааге, Климпуш-Цинцадзе напомнила, что сейчас Международный суд ООН рассматривает вопрос вводить или не вводить временные меры в отношении Российской Федерации, о чем просит Украина.

Она отметила, что суд до двух месяцев может принимать решение относительно временных мер.

"Что касается рассмотрения дела по существу, то только после того, как это первичное решение будет принято, суд решит, будет ли он дальше рассматривать дело по существу, и будет решать, какой будет график такого рассмотрения", - отметила чиновник.

В то же время, на вопрос об опасениях относительно возможности лишь декларативного значения решения суда, которое так ни к чему и не обяжет Россию, Климпуш-Цинцадзе сказала: "Если такое решение будет принято, оно будет обязательным к исполнению Российской Федерацией".

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"Другое дело, что действительно реальных инструментов заставить Российскую Федерацию выполнять решения Международного суда ООН есть, как минимум, немного. Вместе с тем, это дает дополнительные не чисто политические, не чисто дипломатические, а правовые аргументы для того, чтобы продолжать давление на Российскую Федерацию, для того, чтобы прекратить ее агрессию против Украины", - отметила вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.

В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит сбитый ими самолет «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса возле Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

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Кроме того, Украина подчеркивает, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании по дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на протяжении рассмотрения дела Судом по существу.

6-9 марта в Суде в Гааге состоялись публичные слушания по делу «Украина против России».

9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признает решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины.