Сегодня в Гааге - заключительные слушания по делу "Украина против России", слово имеет РФ

Сегодня слово для возражений украинской позиции, заявленной ранее в рамках слушаний, предоставлено России.

В среду, комментируя высказанные обвинения в адрес Киева, глава украинской делегации Елена Зеркаль констатировала, что услышанное от российской стороны не было чем-то новым. "Все это мы слышали в течение переговоров. На самом деле, мы были готовы к тому, что услышим, и на 95% мы предусмотрели, какие именно факты будут ставить нам в упрек. Чем больше будет лжи, и чем больше мы сможем показать миру истинное лицо РФ, тем лучше", - убеждена глава украинской делегации.

Зеркаль также выразила сожаление по поводу того, что у украинской делегации не было достаточно времени, чтобы развенчать "всю ложь, которую мы услышали». «Но я думаю, что у нас еще будет возможность это сделать во время слушаний дела по существу", - сказала она.

Читайте такжеДело "Украина против РФ": завершился третий день слушаний в Международном суде ООН

В Гааге продолжает идти дождь, единственный кролик, который был замечен перед Дворцом мира, прячется под деревом. Представителей российских СМИ, освещающих процесс, не стало больше: оператор Russia Today, который вчера сидел одиноко в стороне, так и остался в одиночестве.

Отметим, вчера перед Дворцом мира, где проходят слушания, под дождем паслись два кролика. По информации охранников, здесь живут более 15 кроликов, поскольку для них создана безопасная среда и хорошие условия жизни.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминацию во время агрессии против Украины.

В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит сбитие самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса вблизи Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина заявляет, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании по дискриминации относительно нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела Судом по существу.

В МИД Украины ожидают, что Международный суд ООН примет решение о применении мер в течение нескольких недель.