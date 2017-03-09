У Путина уверяют, что Россия признает решение суда в Гааге по иску Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Российская сторона является участником этого разбирательства. Если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, признает ли Россия решение Международного суда ООН по иску Украины против России.

«Идет судебный процесс, и здесь нужно действовать в тех рамках, которые предусмотрены для подобных процессов», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.

В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит сбитие самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса возле Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина подчеркнула, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании по дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на протяжении рассмотрения дела Судом по существу.

6-9 марта в Суде в Гааге проходят публичные слушания по делу «Украина против России».