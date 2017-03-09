Судья Чаус попросил политического убежища в Молдове

Об этом со ссылкой на главу Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорела Мораря сообщает "Громадське радіо".

В то же время, согласно сообщению, Морарь отметил, что в их работе ничего не изменилось: прокуроры все равно готовят документы на экстрадицию.

"Его защита предоставила нам копию обращения к президенту Республики Молдова о политическом убежище. У нас понятная процедура, мы этим занимаемся. Ваши прокуроры запросили его экстрадицию. Начата процедура экстрадиции. В этом отношении нет никаких изменений", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 12 сентября судья объявлен в национальный розыск, с 11 ноября – в международный розыск.

28 февраля 2017 года судью Чауса задержали в Молдове. 2 марта суд в Кишиневе арестовал его на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы.