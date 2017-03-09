Большинство европарламентариев поддерживает предоставление Украине "безвиза" - посол в ЕС

Об этом Точицкий сообщил в эфире «112 Украина». По его словам, сегодняшнее голосование в комитете Европарламента по решение о предоставлении Украине безвизового режима прошло в соответствии с установленной процедурой, даже без обсуждения.

«Мы имеем удовлетворительный результат, то есть подавляющее большинство поддерживает акт о предоставлении Украине безвизового режима для Украины. Нынешнее голосование отличалось тем, что нынешнее голосование открывает дверь для того, чтобы непосредственно Европарламент принял это решение», - отметил Точицкий.

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«Будем надеяться, что в соответствии с установленной процедурой – в начале апрельской сессии (Европарламента), даже есть уже дата, если я не ошибаюсь, это 5 апреля», - подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел Европейского парламента поддержал текст законодательного акта относительно предоставления Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил МИД активизировать работу для скорейшего принятия положительного решения Европарламентом на пленарной сессии.