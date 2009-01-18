Янукович: Беларусь живет стабильно и получает газ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что цена на газ для Украины более 250 долларов за тыс. кубометров будет означать крах для экономики.

На этом он акцентировал в эфире телеканала “Интер” в воскресенье.

«Если цена на газ в таких условиях, в которых мы сегодня находимся, будет больше 250 долларов, то это означает, что она до потребителя будет доходить уже далеко за 300 - это для экономики крах», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что привязывать цену транзита к цене на газ «безусловно, нужно».

Кроме того, комментируя вопрос, относительно возможной передачи части украинской газотранспортной системы России по примеру Беларуси, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Беларусь живет стабильно и получает газ по стабильным ценам. Там были угрозы дестабилизации в газовом вопросе, но они нашли ключ».

«Примеров существует много и, безусловно, мы должны использовать лучший опыт. Но у нас есть и свой ум», - подытожил лидер Партии регионов.