Янукович: Беларусь живет стабильно и получает газ
Цена выше $250 - это "крах для экономики"
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что цена на газ для Украины более 250 долларов за тыс. кубометров будет означать крах для экономики.
На этом он акцентировал в эфире телеканала “Интер” в воскресенье.
«Если цена на газ в таких условиях, в которых мы сегодня находимся, будет больше 250 долларов, то это означает, что она до потребителя будет доходить уже далеко за 300 - это для экономики крах», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Он подчеркнул, что привязывать цену транзита к цене на газ «безусловно, нужно».
Кроме того, комментируя вопрос, относительно возможной передачи части украинской газотранспортной системы России по примеру Беларуси, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Беларусь живет стабильно и получает газ по стабильным ценам. Там были угрозы дестабилизации в газовом вопросе, но они нашли ключ».
«Примеров существует много и, безусловно, мы должны использовать лучший опыт. Но у нас есть и свой ум», - подытожил лидер Партии регионов.