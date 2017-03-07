Климкин получил гарантию госсекретаря США, что никаких "обменов" Украины не будет (видео)

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам по результатам встречи с Госсекретарем. Видео общения размещено «Голосом Америки» в Twitter.

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Глава МИД Украины сказал, что на встрече с Тиллерсоном шла речь о том, «каким образом Украина и США будут взаимодействовать вместе в ближайшем будущем в сфере нашего противодействия российской агрессии».

«И также хочу отдельно сказать, что тоже очень четко прозвучал тезис, что не может быть ни в коем случае никаких формальных, неформальных, фантастических, мифологических разменов, то есть вопрос Украины ни в коем случае не будет решаться в контексте с другими вопросами. Вопрос Украины является фундаментально важным для Соединенных Штатов», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп обещал построить лучшие отношения с Россией, чем это делал его предшественник Барак Обама. Кроме того, он высказывался за отмену санкций, введенных администрацией Обамы в случае, если Кремль поможет США в борьбе с террористами.

Также Трамп заявлял о намерении попробовать заключить соглашение с РФ о существенном сокращении ядерного оружия в обмен на отмену санкций.