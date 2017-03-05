Трамп упомянул Путина в риторическом вопросе

Соответствующий комментарий глава США написал на своей странице в Twitter, почему-то твитнув в этом сообщении американское новостное шоу FOX&friends.

"Кто это тайком сказал президенту России: "Скажите Владимиру, что после выборов я буду более гибким?" - задал риторический вопрос Трамп.

Who was it that secretly said to Russian President, "Tell Vladimir that after the election i'll have more flexibility?" @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2017

Как сообщал УНИАН, Трамп поговорил по телефону с Путиным 28 января, разговор длился 40 минут.

Reuters сообщал, что в ходе первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп раскритиковал договор о ядерном разоружении, назвав его выгодным только России.