Трамп упомянул Путина в риторическом вопросе

20:32, 05 марта 2017
Политика
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления о том, что он может проявить гибкость в отношении главы Российской Федерации Владимира Путина.

Дональд Трамп / REUTERS

Соответствующий комментарий глава США написал на своей странице в Twitter, почему-то твитнув в этом сообщении американское новостное шоу FOX&friends.

"Кто это тайком сказал президенту России: "Скажите Владимиру, что после выборов я буду более гибким?" - задал риторический вопрос Трамп.

Как сообщал УНИАН, Трамп поговорил по телефону с Путиным 28 января, разговор длился 40 минут.

Reuters сообщал, что в ходе первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп раскритиковал договор о ядерном разоружении, назвав его выгодным только России.

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Теги: #Трамп#Путин