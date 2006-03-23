Червоненко не боится ”бело-голубой массы”

Губернатор Запорожья Евгений Червоненко близко не общается с президентом Виктором Ющенко со дня его инаугурации.

"Со дня инаугурации я с ним на "ты" не общаюсь, но у нас давняя дружба, которая прошла испытания не клятвами в дружбе, а жизнью и смертью... Есть отношения коррупции, а есть отношения людей", - сказал Червоненко в интервью газете "Дело".

"Я выбрал путь вот этой коробки из-под сардин, над которой все смеются (памятная доска, вырезанная из жестяной коробки из-под рыбы, на которой висят все ордена и медали Червоненко и которую он всегда возит с собой). А я это сделал сознательно, пусть смеются дальше", - сказал он.

На вопрос, что он подарил Ющенко на день рождения, Червоненко сказал:

"Книгу по пчеловодству 1908 года. Не очень дорогую, но интересную".

Говоря о своїм назначении губернатором, Червоненко от метил, что приехал в Запорожье "побеждать".

"И докажу это даже тем "друзям", которым я мешаю внутри нашей партии и которые думали, что я приеду сюда и окончательно кану в Лету. Что меня разотрет бело-голубая масса. Ничего подобного. Бело-голубые меня тоже уважают. Я независимый человек", - сказал он.

Українська правда