Фракция НУ-НС избрала лидера

10:10, 16 января 2009
Политика
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Третьяков стал заместителем

Лидером фракции “Наша Украина – Народная самооборона” избран народный депутат Николай МАРТЫНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, такое решение было принято на заседание фракции.

Кроме того, он сообщил, что еще одним заместителем лидера фракции НУ-НС был избран Александр ТРЕТЬЯКОВ.

 

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