Фракция НУ-НС избрала лидера
10:10, 16 января 2009Политика
2820
Третьяков стал заместителем
Лидером фракции “Наша Украина – Народная самооборона” избран народный депутат Николай МАРТЫНЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
По его словам, такое решение было принято на заседание фракции.
Кроме того, он сообщил, что еще одним заместителем лидера фракции НУ-НС был избран Александр ТРЕТЬЯКОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter