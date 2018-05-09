События недели: версия читателей УНИАН – Гонтаревой прочат отставку, НАБУ схлестнулось с вахтером из-за Насирова, "безвизу" быть, а Савченко снова оскандалилась

Началась эта неделя с сообщений о скорой и неминуемой отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой, по праву снискавшей всеобщую нелюбовь – от простого народа до банкиров, для которых она стала воплощением дамы с косой, собирающей души невинно убиенных банков. Мол, Гонтарева, якобы, опять устала, предприняла очередную попытку уйти в отставку и в этот раз ее просьба будет удовлетворена, а в высоких кабинетах уже «ищут нового главу».

Вот только поиски могут затянуться надолго по ряду причин. Во-первых, никто Гонтареву не отпустит, пока она не выпросит у МВФ очередной транш. Во-вторых, скамейка запасных у Петра Алексеевича коротковата. Да и желающих особо нет. По прогнозам, этой осенью нас ждет серьезный экономический шторм из-за накопленных дисбалансов, поэтому профессиональные банкиры брать такой хомут себе на шею желанием не горят, а для политиков с какими-то амбициями эта должность слишком «токсичная» - потом не отмоешься.

В самом НБУ сообщения о возможной отставке Гонтаревой категорически опровергли, заявив, что эта информация не соответствует действительности. «Национальный банк, традиционно, за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, а, значит, информация не соответствует действительности», - отмечается в комментарии пресс-службы.

Ту же мантру повторила и сама Гонтарева, пообещав предупредить о своей отставке за месяц. При этом, она косвенно подтвердила, что текущий меморандум с МВФ может стать последним меморандумом с ее подписью как главы НБУ.

В общем, судя по всему, эпоха Валерии Алексеевны, действительно, близится к своему бесславному завершению. Не знаю, как на Банковой, но простые украинцы и банкиры по ней горевать не будут. Ей еще долго будут вспоминать плавающий курс гривни и зачистку банковской сферы, во время которой было ликвидировано более 80 банков и потеряны сбережения миллионов украинцев. И ладно бы эта ликвидация проходила по единым правилам при торжестве закона – так нет. Было ручное регулирование, в процессе которого одни договаривались и получали рефинансирование при ужасной отчетности, а других просто уничтожали.

При этом, нельзя не отметить, что российские банки группы ВТБ, Сбербанк и Проминвест в таких условиях стали чувствовать себя намного более комфортно. О засушивании рынка кредитования малого среднего бизнеса и говорить нечего – его, при проводимой НБУ в последние годы политике, по сути, просто нет.

В общем, неудивительно, что с таким подходом у «самой успешной банкирши» Украины завелось множество врагов, которые только и ждут ее отставки, после которой она лишится защиты госаппарата и наверняка будет плохо спать. Правда, есть подозрения, что после отставки она в Украине надолго не задержится.

Также на этой неделе наши читатели внимательно следили за скандалом, развернувшимся вокруг поездки Надежды Савченко на подконтрольную «ДНР» территорию, якобы для встречи с украинскими военнопленными. По словам Савченко, она «сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить наших украинских пленных и довести гуманитарную составляющую Минского процесса до финала». Звучит несколько странно, если учесть, что полномочий для ведения переговоров об освобождении наших пленных у Савченко не было и нет.

В этом контексте также любопытно (и в этом Савченко призналась сама), что попала она на неподконтрольную территорию «козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда». Другими словами, простым смертным пересекать линию разграничения необходимо только на контрольно-пропускных пунктах, иначе и шальную пулю поймать можно, а Савченко может отправиться на рандеву с боевиками «ДНР» в любой точке импровизированной «границы». Кстати, сами боевики, судя по всему, немало обрадовались такому визиту, и, воодушевленные ее примером, заявили, что и сами бы не прочь совершить подобный визит в места, где содержатся «пленные в Украине республиканцы». Я бы, на месте СБУ, предложил им совершить этот вояж в полном составе.

В Киеве же очередные похождения Савченко расценили однозначно: это попытка московских кураторов легитимизировать боевиков и подталкивание украинских властей к проведению прямых переговоров с главарями «Л/ДНР». Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко уже заявила, что никаких прямых переговоров не будет, «какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридной войне против Украины».

За эту выходку Савченко в Раде уже предложили составить на нее админпротокол за незаконное пересечение линии разграничения, а СБУ пообещала провести с ней серьезную беседу, которая, судя по высказыванию советника главы СБУ Юрия Тандита, будет мало чем отличаться от допроса.

Не забыли в СБУ и о напарнике Савченко по визиту в «ДНР» - руководителе украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимире Рубане. За нарушение режима пересечения линии соприкосновения спецслужба лишила его разрешения на въезд в «Л/ДНР» и запретила в будущем заниматься перевозкой пленных.

В свою очередь, Рубан заявил, что ничего не нарушал и тайными тропами, в обход КПП, не ходил, поскольку уже не в том возрасте, а лишение его разрешения на проезд назвал «местью за Надежду Савченко» со стороны СБУ. Он также добавил, что отмена ему пропуска в зону проведения АТО привела к срыву обмена пленными. В ответ на это СБУ толсто намекнула, что Рубан и Савченко являются фигурами в игре российских спецслужб, которые «пытаются посадить нас за стол переговоров непосредственно с террористами». На том пока и разошлись.

На этой неделе увидел свет и очередной выпуск увлекающего наших читателей сериала «Безвиз и Украина». Судя по содержанию этой серии, мыльная опера, действительно, подходит к концу. Переговоры о предоставлении Украине безвизового режима между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом завершились успешно. Неформально был согласован календарный график, в соответствии с которым последний тур утверждения визовой либерализации для Украины должен состояться в мае, а вступит в силу решение, ориентировочно, в начале июня. Главное, чтобы Порошенко держал себя в руках и не называл никаких дат, а то это уже превратилось в плохую примету.

Но все истории с «безвизом» и Савченко затмила комедийно-криминальная драма «НАБУ против Насирова», вышедшая в эфир, как обычно бывает в таких случаях, под покровом ночи.

Суть в том, что в четверг, 2 марта, появились сообщения о том, что детективы НАБУ, совместно с сотрудниками специализированной антикоррупционной прокуратуры, проводят обыски в здании ГФС в рамках так называемого «дела Онищенко». Кроме обысков они решили пожаловать и к Роману Насирову, чтобы то ли его задержать, то ли вручить уведомление о подозрении. Однако главный налоговик страны, ранее не замеченный в каких-либо недугах, почуял недоброе (или шепнул кто-то), и заранее резко занемог. Причем, состояние его здоровья ухудшалось с такой невероятной скоростью, что он срочно слег в элитную спецбольницу в Феофании, которую мы с вами содержим за наши деньги.

В результате, «задержание» Насирова превратилось в затянувшийся сериал и не обошлось без курьезного момента, когда прибывший в Феофанию спецназ к Насирову не пропустил строгий вахтер: мол, у нас режим, пациент спит, приходите завтра утром и не забудьте взять бахилы, щенки. Соцсети моментально взорвались едкими комментариями, фотожабами и анекдотами по этому поводу. Подумать только: грозный спецназ НАБУ остановил скромный вахтер!

Как бы то ни было, но, в итоге, детективы НАБУ смогли как-то обойти вахтера, которого, наверняка, боится сам Чак Норрис, и пробраться в палату к Насирову. Там-то «тяжело больному» главе ГФС и вручили подозрение в злоупотреблении властью во время личного подписания «необоснованных решений об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых» предприятиям из орбиты бывшего депутата Александра Онищенко, которые фигурируют в так называемом «газовом деле Онищенко». Ущерб государству от его действий оценивается, по словам представителя САП, в два миллиарда гривень.

Сам Насиров, после вручения ему подозрения, превратился в самого тяжелобольного человека на свете и, с подоспевшим диагнозом «инфаркт миокарда» на каталке, прикрыв молодое тело ворохом клетчатых одеял, перевелся в реанимацию. Впрочем, разжалобить НАБУ ему не удалось – у его палаты была выставлена охрана, а в САП заявили, что будут требовать разрешения на арест, поскольку заподозрили Насирова в намерении смотать удочки за границу.

Кабмин, на время проведения расследования, отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС. Но возложил эту нелегкую ношу на его зама Мирослава Продана – уроженца Винницкой области, которого, в своем время, премьер Гройсман забрал к себе в Киев. По отзывам бизнесменов и журналистов, на этом ярком представителе постмайданного истеблишмента уже негде клейма ставить – дважды фигурант уголовных дел, одно из которых было связано с крышеванием винницкими налоговиками «ореховой мафии». Интересная деталь – журналисты Радио «Свобода», которые выяснили этот нюанс еще 12 июля 2016 года, 13 июля, в время интервью с Проданом, задали ему вопрос об этом деле и его статус в нем. По словам журналистов, Продану эту вопросы были явно не по вкусу, и уже вечером того же дня он сбросил им на почту выписку из Единого реестра досудебных расследований о том, что винницкая прокуратура дело в отношении него закрыла. Решение о закрытии дела датировано тем же днем, что и запись интервью – 13 июля 2016 года. В общем, прокомментировать замену Насирову можно поговоркой «поменяли шило на мыло».

По поводу будущего самого Насирова лично я не сильно обольщаюсь. Человек давно в «системе» и прекрасно знал, какие тучи на него надвигаются. Раз не сбежал заранее, значит, уверен в том, что сможет как-то порешать и замять. Главное – выждать время, когда ажиотаж утихнет и начнется долгая и нудная судебная волокита с затягиванием дела. Слишком много раньше было подобных примеров с громкими и пафосными задержаниями, которые, в итоге, оборачивались пшиком. Хотя, надежда умирает последней…

Здесь хочется вспомнить еще одно событие, которое произошло на этой неделе. Помните всколыхнувшую всю Украину скандально-криминальную историю про «бриллиантовых прокуроров» Корнийца и Шапакина с их миллионами, бриллиантами и земельными участками? Сколько было криков, пафоса и обещаний довести это дело до ума? Так вот, на этой неделе из СБУ был уволен полковник Дмитрий Нескоромный, который руководил операцией по задержанию одного из этих «бриллиантовых прокуроров» и был одним из последних, сохранивших работу на госслужбе, людей, причастных к расследованию этого дела.

В общем, ставлю на то, что Насиров в скором времени выздоровеет, вернется на службу, да еще и отсудит у государства Украина зарплату за пропущенные дни.

Ну, а, напоследок, расскажу о прекрасном научном открытии, которое незаслуженно прошло мимо внимания наших читателей, хотя оно намного более важно, чем приключения каких-то савченок и насировых.

Дело в том, что ученые еще на одну ступеньку приблизили человечество к вечной жизни и возможности воскрешения себя любимых. Исследователи из США разработали способ, позволяющий избежать повреждений замороженных тканей и органов при размораживании. И если раньше без повреждений замораживать-размораживать можно было лишь простые ткани, то теперь ученые смогли без негативных последствий, при помощи магнитного поля для равномерного разогревания, разморозить сонную артерию. Недостатком метода является то, что пока с его помощью можно нагревать отдельные небольшие органы. Однако ученые надеются, что в будущем удастся вывести из криоконсервации человеческие сердце, легкие или почки.

Вкупе с тем, что нейробиологи сообщили о вероятном обнаружении источника сознания, которое вскоре тоже можно будет как-нибудь «захватить», возможность заморозки-разморозки целого человека без неприятных последствий уже не за горами. Представляете, какие перед нами открываются перспективы? Думаю, тому же Насирову, с его-то здоровьем, об этом точно приятно будет узнать.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН