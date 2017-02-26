Украину подталкивают к легитимизации боевиков, однако прямых переговоров не будет – Геращенко

"Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков к прямым переговорам с ОРДЛО, пытаясь теперь создать сценарии прямых переговоров, параллельные Минску процессы, без РФ и ОБСЕ... Конечно, это серьезно осложняет и без того непростую работу украинской делегации в Минске, причем всех групп, не только гуманитарной, но и безопасной, экономической, политической . Но никаких прямых переговоров и легитимизации боевиков не будет. Какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридной войне против Украины", - написала она на своей странице в Facebook.

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Она также добавила, что позиция относительно отсутстсвия прямых переговоров с боевиками – "это позиция президента, правительства и всех здоровых сил парламента и проукраинских политиков. Эта позиция, что всех нас объединяет".