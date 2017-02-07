Стало известно, в каком деле ГПУ провела обыски в Мосийчука и его помощника

Об этом свидетельствует судебное решение, на основании которого ГПУ обыскала квартиру адвоката Андрея Мамалыги. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на копию документа.

По данным ГПУ, соучредители "НПП "Свет" Андрей Мамалыга и Леонид Сиваков незаконно уменьшили долю в предприятии их третьего партнера Владимира Крикунова и переоформили в собственность другой фирмы помещение площадью более 24 тыс кв.м.

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Уголовное производство открыто 24 марта 2016 г. за ч.2 сек.364 – злоупотребление властью или служебным влиянием и ч.3 ст. 206-2 УК – противоправное завладение имуществом предприятия.

Владимир Крикунов является отцом Юрия Крикунова, директора Департамента соцполитики КГГА, который ранее представлял в Киевсовете "Удар-Солидарность".

Андрей Мамалыга является парламентским помощником Игоря Мосийчука. А Леонид Сиваков – это муж судьи Хозяйственного суда Киева Виктории Сиваковой.

Источники УП в Генпрокуратуре уверяют, что законно провели обыск у Мосийчука.

"Закон действительно гарантирует неприкосновенность от обысков служебных помещений нардепов. Мосийчук подал в ВРУ документы о помещении в Василькове по ул. Киевская №97 . Но договоров, что указанное помещение находится в аренде или в собственности народного депутата Мосийчука нет. Таким образом, юридического подтверждения того, что это служебное помещение Мосийчука нет. То есть, Мосийчук не оформил помещение", - сказал собеседник УП.

Как сообщал УНИАН, сегодня главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски у народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и его адвоката Андрея Мамалыги.