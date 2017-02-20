ГПУ имеет доказательства незаконных указаний Гонтаревой кураторам НБУ в проблемных банках

Об этом в интервью «Комментариям» рассказал прокурор Владислав Куценко. По его словам, он предоставил в НАБУ, ГПУ и антикоррупционную прокуратуру факты причастности руководства Нацбанка к незаконным финансовым схемам.

«Я располагаю документами, которые прямо указывают на причастность председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также руководителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина к реализации ряда непрозрачных схем, связанных с ликвидацией банков, - как на этапе работы временной администрации, так и на этапе введения в банк куратора НБУ при установлении специального режима контроля за банком», - отметил Куценко.

По его словам, кураторы НБУ, не видевшие, как из банков выводятся средства рефинансирования, действовали в сговоре с руководством Нацбанка.

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«Информация, которую я передал, указывает на вероятный сговор кураторов с руководством Национального банка… Руководитель Нацбанка Гонтарева давала незаконные указания кураторам НБУ, которые назначались в банки. Также документы указывают на ее попытки повлиять на работу Фонда гарантирования вкладов. Это, например, попытки назначить подконтрольного себе руководителя департамента консолидированных продаж. Именно этот департамент отвечает за оценку имущества банков, определяет оценщиков, утверждает или не утверждает результаты оценки. В этот департамент Гонтарева протянула свою креатуру. Называть Гонтареву виновной преждевременно. Но если следствие будет работать по закону, и никто не будет в него вмешиваться, я считаю, есть все основания усадить Гонтареву на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. Мои коллеги начали расследование с оценщиков и должностных лиц Фонда, и, если на следующем этапе расследования прокуратура подберется к Гонтаревой, а я уверен в этом, дело опять вернется в НАБУ», - пояснил Куценко.

Он отмечает, что в Генеральной прокуратуре уже собрана серьезная доказательная база и по делу компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU), которую ранее возглавляла Валерия Гонтарева. По словам прокурора, расследование участия ICU в схемах по выведению денег из госбанков с помощью манипуляций с ценными бумагами, и дальнейшей их легализации в интересах Януковича находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины. «Есть все основания подписывать сообщение о подозрении «определенным лицам»», - заявил Куценко.

При этом он отметил, что в деле ICU есть и политический аспект.

«Как могло так случиться, что после Майдана главой Нацбанка назначили женщину, которая, образно говоря, отмывала деньги Януковича. Она знала, куда и как шли эти деньги. Но я не вижу, чтобы она давала необходимые свидетельские показания. А не давая их, она становится соучастником этих процессов. Я думаю, что перспективы у дела есть. И, если верить руководителям силовых структур, они в этом направлении работают. Есть все основания для того чтобы, не затягивая, составить обвинительное заключение. Доказательная база собрана», - отметил Куценко.

«С ICU вообще интересная история. В 2006 году Гонтарева стала соучредителем ООО КУА «Инвестиционный капитал Украина». Потом они создали ряд холдингов, в том числе ICU Holdings Limited. В 2014 году, перед назначением в Нацбанк, Гонтарева поступает якобы по закону и избавляется от своей доли. Но не просто продает, а с рассрочкой в пять траншей – с 2014 по 2018 годы она должна получать примерно по 23 млн грн. в год. Но формально продав свой актив с рассрочкой платежа, Гонтарева попала в финансовую зависимость от оффшорной компании ICU, став ее кредитором, поскольку они ей должны деньги. При этом ICU Holdings Limited является совладельцем ПАО «Банк Авангард». И Гонтарева, как кредитор компании ICU, заинтересована в успехах работы банка «Авангард». Судя по данным того же НБУ, «Авангард» в прошлом году увеличил активы почти в три раза. А прибыль выросла на 78%. При этом банк занимается торговлей ценными бумагами и валютой на межбанковском рынке, который сегодня в значительной степени контролируется НБУ. Вот и конфликт интересов, который прямо предусмотрен как нарушение в законе Украины о противодействии коррупции», - рассказал Владислав Куценко.

Как сообщалось, в середине января этого года НАБУ начало досудебное расследование в отношении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на основании рапорта Владислава Куценко. По мнению прокурора, в действиях главы НБУ есть все признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги) УК Украины.