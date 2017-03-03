Задержание Насирова: под палатой главного фискала дежурят сотрудники НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.Задержание состоялось на территории клинической больницы «Феофания».«Утром того же дня (2 марта) детективы НАБУ начали обыски в помещении Главного Управления ГФС.

Следователи планировали сообщить председателю ГФС о подозрении на рабочем месте, однако он на работу не явился, никакой информации о причинах неявки и его местонахождение детективам предоставлено не было» - отмечается в сообщении.

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Оперативным путем было установлено, что Насиров с обеда 2 марта находится в клинической больнице «Феофані». В 16:30 детективы прибыли туда с целью его задержания и официального сообщения о подозрении.

Обыски у Насирова дома и на месте работы закончились в 5 утра.

Напомним, адвокат Насирова Александр Мирошник заявляет, что его подзащитного прооперировали.