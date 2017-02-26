Относительно Савченко должен быть составлен админпротокол за незаконное пересечение линии разграничения – Геращенко

На нардепа Надежду Савченко должен быть составлен административный протокол за незаконное пересечение линии разграничения. Об этом написал народный депутат Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"За ним должны быть составлены протоколы об административном правонарушении - незаконное пересечение линии разграничения. А суд признать их нарушителями установленного порядка", - написал нардеп.

В то же время, Геращенко считает, что суд должен признать Савченко нарушителем порядка.

Читайте такжеВ сети появилось видео посещения Савченко пленных на Донбассе

"Настоящая цель поездки, поставленная, скорее всего ее кураторами, была незаконно пересечь линию разграничения вне установленных законом контрольно-пропускных пунктов. А значит показать, что при желании, кто угодно может проехать на временно оккупированную территорию через позиции украинских вооруженных сил, минуя КПП, на которых происходит учет и контроль лиц и транспортных средств, въезжающих/выезжающих с этой территории", - пишет Геращенко.

Напомним, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности попросит Савченко дать объяснения по поводу ее поездки в Донецк.

Также 24 февраля народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих оставить позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».