Правоохранители НАБУ и САП провели серию обысков в Фискальной службе

Об этом со ссылкой на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Действительно, сегодня проводятся определенные процессуальные действия, но до их завершения никаких комментариев и утечек информации предоставляться не будет. Я запретил всем работникам разглашать любую информацию до завершения всех необходимых мероприятий. Детали будут обнародованы позже", - опубликовал журналист ответ Холодницкого на соответствующий запрос.

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Как сообщает Радио Свобода, обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Сейчас Насиров находится в ведомственной больнице «Феофания», куда к нему приехали детективы НАБУ и прокурор САП. То, что Насиров находится в палате, подтверждают адвокаты председателя РФС, присутствующие на месте событий.

По данным издания, в НАБУ и САП уже подготовили подозрение Насирову по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Пока неизвестно, подписано ли уже оно. Сотрудники НАБУ не комментируют, намерены ли вручить подозрение Насирову в Феофании и намерены ли задерживать его.

Насиров неоднократно вызывался на допрос по этому делу, что сам подтверждал недавно в одном из интервью.

Телефон председателя ГФС выключен. Ни его пресс-секретарь, ни сотрудники информационного департамента ГФС не комментируют ситуацию.

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По данным программы «Схемы», детективы НАБУ подозревают главу ГФС в злоупотреблении властью во время личного подписания решений о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего депутата Александра Онищенко, которые фигурируют в основном производстве, так называемом «газовом деле Онищенко».

В этом деле детективы НАБУ подозревают Онищенко в организации схемы хищения средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвидобування», в результате которой государству был причинен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Онищенко отрицал свою причастность к этому и называл возбужденное дело давлением на него с целью отобрать его бизнес.