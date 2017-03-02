НАБУ подтвердило задержание главы ГФС Насирова

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Насиров задержан в Феофании во время проведения обыска в рамках расследования газового дела", - отметили в ведомстве.

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Согласно информации, с председателем ГФС сейчас проводят следственные действия.

"У нас информация, что он задержан. Сообщили ли о вручении ему подозрения - пока не можем ответить", - добавили в НАБУ

Руководитель САП Назар Холодницкий подтвердил УП информацию об обысках, однако не захотел раскрывать подробности, пообещав сделать это утром.

Ранее о проведении задержания в больнице "Феофания" Романа Насирова сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

Напомним, сегодня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Сейчас Насиров находится в ведомственной больнице «Феофания», куда к нему приехали детективы НАБУ и прокурор САП. То, что Насиров находится в палате, подтверждают адвокаты председателя ГФС, присутствующие на месте событий.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает, что полученная от Государственной фискальной службы рассрочка по уплате ренты за добычу природного газа, была частью схемы фирм нардепа Александра Онищенко в завладении денежными средствами ПАО «Укргаздобыча» на сумму 740,07 млн грн.

Следователи подозревают, что преступная деятельность группы Онищенко маскировалась с помощью того, что фирмы не платили ренту в государственный бюджет. А за счет этого частично перечисляли деньги на счета «Укргаздобычи» под видом доходов от осуществления совместной деятельности. Именно для этого была получена рассрочка по решению Государственной фискальной службы Украины.

Сам Роман Насиров ранее в СМИ заявил, что не помнит обстоятельств, при которых подписывал документы о льготах фирмам беглого нардепа. Председатель ГФС утверждает, что в течение осени-весны 2015-2016 годов многие предприятия этой отрасли получили рассрочку под 36% годовых, предусмотренные Налоговым кодексом.