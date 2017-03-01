Порошенко и Штайнмайер надеются, что решение о "безвизе" для Украины формализуют ближайшее время

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«Стороны приветствовали достигнутый прогресс между Советом, Еврокомиссией и Европарламентом относительно безвизового режима для украинцев и выразили надежду, что этот вопрос будет формализован уже в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Также Порошенко пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину с визитом.

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля депутат Европейского парламента Мария Габриэль заявила, что межинституциональные договоренности по безвизу для Украины могут быть проголосованы в профильном Комитете Европарламента уже во вторую неделю марта.

Напомним, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного приостановления таких режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

14 февраля Европарламент одобрил механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

27 февраля Совет ЕС принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.