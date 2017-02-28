Савченко еще не знает, пойдет ли на допрос в СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в Киеве.

Савченко подчеркнула, что еще не определилась, будет ли отвечать на вопросы на допросе или сошлется на статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.

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"Меня пригласили (на допрос - УНИАН) за полчаса до того брифинга, который я должна была дать", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что Савченко и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную «ДНР», чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что спецслужба попросит Савченко дать объяснения по поводу поездки в Донецк.