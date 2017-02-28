Савченко рассказала, как пробралась в "ДНР"

Она утверждает, что не переходила с Рубаном, передает "112 Украина".

"Я переходила теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ. И в принципе это прекрасно знают и блокадники, которые сейчас блокируют торговлю на крови", - заявила Савченко.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что Служба безопасности попросит Савченко дать объяснения по поводу ее поездки в Донецк. Позже в тот же день Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.