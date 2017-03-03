Насиров уже говорит после наркоза – СМИ
15:00, 03 марта 2017Политика
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Сотрудники НАБУ дежурят под зданием корпуса больницы.
Сотрудники НАБУ дежурят под корпусом больницы / facebook.com/olegnovikovkh
Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров уже отходит от наркоза после операции. Об этом сообщает «112 Украина».
Издание отмечает, что подозреваемый в злоупотреблении служебным положением Насиров уже говорит.
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Под зданием корпуса дежурят сотрудники НАБУ.
Ранее сообщалось, что председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, которому накануне детективы НАБУ вручили подозрение в рамках уголовного производства и находится в кардиологическом отделении ведомственной больницы "Феофания", сейчас находится в медикаментозном сне", ему сделали операцию.
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Новость в сюжете: Дело Насирова