Тука рассказал, как Россия использует поездки Савченко в "ДНР" в свою пользу

Безопасность визита обеспечивали на высшем уровне, написал он на своей странице в Facebook.

Так, визит Савченко проходил под чутким сопровождением российских "Звезд" и других агитпропов РФ. "Если верить "Комсомольской правде", Савченко еще и постреляла вместе с ДНРовцями и заявила, что они "нормальные ребята", с которыми вместе надо избавиться от коррумпированной власти", - говорится в сообщении Туки.

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Однако, продолжил он, единственное, чего реально добилась Савченко, - она получила письма от наших пленных.

С этого Тука делает вывод, что, во-первых, Россия использует поступки Савченко в свою пользу; во-вторых, террористы не передавали письма украинских пленных через международные организации.

Кроме того, так осуществляются попытки "легитимизации прямых переговоров" с вождями ОРДЛО для того, чтобы подтвердить статус "внутреннего гражданского конфликта" и вывести из переговоров и саму Россию, и ОБСЕ.

"Если Савченко не прислушивается, ее "деятельность" стоит ограничить законным путем", - подытожил Тука.

Как сообщалось, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу ее поездки в Донецк. Позже в тот же день Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.