Яценюк не хочет становиться главой Нацбанка

«Я не собираюсь становиться главой Национального банка Украины. Я считаю, что главой НБУ должна быть полностью аполитичная фигура», - отметил Яценюк.

Он напомнил, что уже возглавлял НБУ в 2004 году во время Оранжевой революции. «Решения, которые я принимал тогда, были аполитичными. Тогда мы остановили падение национальной денежной единицы и спасли банковскую систему страны по той лишь причине, что я не был аффилирован с какой-либо политической силой, - сказал Яценюк. - Сейчас главой Нацбанка должен стать профессиональный экономист-банкир, который поставил бы для себя несколько задач. И одна из них - расширить функции Нацбанка».

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Яценюк отметил, что сейчас НБУ занимается преимущественно стабильностью валютного курса и сдерживанием инфляции. «Однако в развитых странах мира ценробанки имеют и другие цели. К примеру, Федеральная резервная система США имеет еще две цели - создание новых рабочих мест и запуск экономики», - отметил Яценюк, обратив внимание на необходимость внесения изменений в Конституцию в этой сфере.

«Мы прошли процесс экономической стабилизации, стране нужны дешевые и долгие кредиты. Второе - сейчас государство стало крупнейшим собственником банков страны, и потому каждый банк должен стать специализированным (кредитовать конкретные секторы экономики - УНИАН)», - пояснил Яценюк.

Ранее ряд СМИ сообщили о возможной отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой, однако в самом Нацбанке эту информацию опровергли. Вместе с тем, в четверг, 2 марта, в НБУ пройдет традиционный брифинг руководства регулятора, на котором будут рассмотрены различные вопросы.

Согласно Конституции, увольняет и назначает главу Национального банка Верховная Рада Украины по представлению президента Украины. Для этого парламенту необходимо не менее 226 голосов. Ближайшее пленарное заседание парламента состоится 14 марта текущего года.