"Яценюк вместо Гонтаревой": рокировка главы НБУ обсуждается - Сюмар
Первый заместитель председателя фракции “Народный фронт” Виктория Сюмар не исключает, что экс-премьер-министр, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк может заменить Валерию Гонтареву на должности председателя Национального банка Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сюмар заявила сегодня журналистам.
“Валерия Гонтарева является лидером недоверия украинцев среди всех политиков ввиду того курса, который проводит НБУ. Речь идет о зачистке банковской сферы и о плавающем курсе гривни. Мы опускаем национальную валюту и не кредитуем экономику. Это неправильно. Потому что задача НБУ - кредитовать экономику», - заявила депутат.
Читайте такжеГонтарева уходит в отставку с поста главы Нацбанка - СМИ
В связи с этим, как считает Сюмар, «к Гонтаревой есть много претензий и у политиков, и у общества. Поэтому я бы не удивлялась ее желанию уйти в отставку. Это чудо, что она до сих пор занимает эту должность».
Что касается Яценюка, то, по словам Сюмар, «насколько мне известно - он не хочет занимать эту должность, хотя такие предложения и такая рокировка обсуждаются”.
Как сообщалось, сегодня, 27 февраля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Гонтарева приняла решение уйти в отставку.
В то же время в НБУ не подтверждают информацию об отставке Гонтаревой.