"Яценюк вместо Гонтаревой": рокировка главы НБУ обсуждается - Сюмар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сюмар заявила сегодня журналистам.

“Валерия Гонтарева является лидером недоверия украинцев среди всех политиков ввиду того курса, который проводит НБУ. Речь идет о зачистке банковской сферы и о плавающем курсе гривни. Мы опускаем национальную валюту и не кредитуем экономику. Это неправильно. Потому что задача НБУ - кредитовать экономику», - заявила депутат.

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В связи с этим, как считает Сюмар, «к Гонтаревой есть много претензий и у политиков, и у общества. Поэтому я бы не удивлялась ее желанию уйти в отставку. Это чудо, что она до сих пор занимает эту должность».

Что касается Яценюка, то, по словам Сюмар, «насколько мне известно - он не хочет занимать эту должность, хотя такие предложения и такая рокировка обсуждаются”.

Как сообщалось, сегодня, 27 февраля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Гонтарева приняла решение уйти в отставку.

В то же время в НБУ не подтверждают информацию об отставке Гонтаревой.