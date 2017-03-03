Состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию – СМИ

Состояние председателя ГФС Романа Насирова, которого накануне госпитализировали в реанимацию с диагнозом инфаркт ухудшилось, ему делают операцию, пишет «112 Украина».

"Только что нам звонил адвокат Насирова и сообщил, что его состояние ухудшилось и он сейчас находится в операционной, ему делают операцию", - пишет издание.

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Впрочем отмечается, что эта информация не подтверждена.

Напомним, в четверг, 2 марта, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице "Феофания" и зачитали ему сообщение о подозрении. Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Национальное антикоррупционное бюро подозревает, что полученная от Государственной фискальной службы рассрочка по уплате ренты за добычу природного газа, была частью схемы фирм нардепа Александра Онищенко в завладении денежными средствами ПАО «Укргаздобыча» на сумму 740,07 млн грн.

Следователи подозревают, что преступная деятельность группы Онищенко маскировалась с помощью того, что фирмы не платили ренту в государственный бюджет. А за счет этого частично перечисляли деньги на счета «Укргаздобычи» под видом доходов от осуществления совместной деятельности. Именно для этого была получена рассрочка по решению Государственной фискальной службы Украины. Сам Роман Насиров ранее в СМИ заявил, что не помнит обстоятельств, при которых подписывал документы о льготах фирмам нардепа-беглеца. Председатель ДФС утверждает, что в течение осени-весны 2015-2016 годов многие предприятия этой отрасли получили рассрочку под 36% годовых, предусмотренные Налоговым кодексом.

Позже стало известно, что председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.