Супруга "бриллиантового" прокурора задекларировала 7 земельных участков

Соответствующая информация содержится в ее электронной декларации, сообщает Украинская правда.

В частности, Светлана Корниец владеет землей в Новом Корогоде (562 кв. м) и Бобрице (1000 кв м), а ее муж — в Софиевской Борщаговке (809 кв м), Новом Корогоде (562 кв. м), Киеве (878 кв. м), Бобрице (15000 кв. м и 10000 кв. м).

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Кроме того, у начальницы отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью управления надзора в уголовном производстве есть квартира в Киеве (70 кв м).

Александр Корниец владеет домом в Софиевской Борщаговке (272,9 кв м), садовым домом в Новом Корогоде (106,9), квартирой в Киеве (34,5 кв м).

Квартиру в столице имеет также дочь супругов Елизавета, площадь - 112,1 кв м.

У Александра Корнийца также есть Lexus RX 350 и Lexus RX 350.

В 2015 году Светлана Корниец получила зарплатные выплаты в сумме 169 420 грн, а ее муж - 149 313 грн.

Справка УНИАН. Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира шапакина идет задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у шапакина идет было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.

Корнийца и шапакина идет отпустили из-под стражи под залога.