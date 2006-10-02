Министры от Нашей Украины уйдут с должностей, если договориться не удастся

Министры – представители «Нашей Украины» - уйдут со своих должностей в правительстве в случае решения о переходе блока в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ после завершения заседании политсовета блока «Наша Украина».

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, «министры – члены партий (которые входят в блок «Наша Украина» - УНИАН) покинут правительство».

При этом он добавил, что решение в отношении членов правительства, работающих в Кабмине по квоте Президента, будет принимать сам Президент, поскольку это разные политические инстанции.