Министры от Нашей Украины уйдут с должностей, если договориться не удастся

12:15, 02 октября 2006
Политика
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...это не касается квоты Президента

Министры – представители «Нашей Украины» - уйдут со своих должностей в правительстве в случае решения о переходе блока в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ после завершения заседании политсовета блока «Наша Украина».

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, «министры – члены партий (которые входят в блок «Наша Украина» - УНИАН) покинут правительство».

При этом он добавил, что решение в отношении членов правительства, работающих в Кабмине по квоте Президента, будет принимать сам Президент, поскольку это разные политические инстанции.

 

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