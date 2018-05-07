Россия и не собиралась возобновлять транзит?
“Сто российских скважин закрыты не из-за транзитных проблем, а из-за того, что там низконапорный газ... Газпром не хочет и не может признаться в том, что не в состоянии выполнить контракт...” Мнения экспертов
Вчера утром российский газ должен был пойти в Европу. Но транзит так и не был восстановлен. Украину не устроил маршрут через станцию Суджа. Россия не захотела давать газ через другие пункты.
Вчера вечером российские телеканалы вдохновенно помогали власти имитировать попытки решения транзитной проблемы. Российский премьер Владимир Путин приехал на газоизмерительную станцию в Суджу. Там все сотрудники демонстративно сбились возле компьютера, напряженно как бы работая, глядя в экран монитора и рассуждая, чего это Украина их газ не пустила. Думаю, их готовили к съемкам пиарщики: “Ребята, ведите себя естественно. Нас снимают... Будет премьер”. Тут заходит Путин, смотрит снисходительно... “Не пускает Украина российский газ? Я это знал...”. Мы позвонили газовым экспертам с просьбой прояснить ситуацию.
Мы позвонили газовым экспертам с просьбой прояснить ситуацию.
Иван Дияк, советник председателя правления Нафтогаза Украины, депутат прошлых созывов (в Нафтогазе его называют “джинном в бутылке”: если будет говорить, то будет говорить все) РОССИЯ ИДЕТ ВА-БАНК
РОССИЯ ИДЕТ ВА-БАНК
|Иван Дияк
У России много целей. Это и создать условия для приватизации нашей ГТС, и внести раскол в общество. Даже наш парламент, которому бы объединиться вокруг серьезной проблемы, продолжает обвинять друг друга, они даже не смогли принять обращения к Федеральному собранию Российской Федерации. Но это политические цели. Есть еще и экономические. Россия хочет добиться строительства обходных газопроводов, одного - по дну Балтийского моря, а другой – по дну Черного моря. Для Южного потока в России не хватит газа. Для этого пришлось бы забрать газ, который планировался для газопровода Набукко. Над планом посадить Европу на газовую иглу (полностью обеспечить ее газом) задумывались еще во времена Брежнева. Потом это забылось, потом был Ельцин, а теперь наработки советских лидеров опять реанимируются. Кстати, в 2003 году правительство России приняло постановление, где отмечалось, что Россия должна быть не сырьевым государством, а энергетической супердержавой, способной диктовать цены. Вынашивались идеи создать газовой ОПЕК. Россия работает со странами - поставщиками газа, чтобы не снижать цену. Россия идет ва-банк, не брезгуя ничем. Думаю, что ее очень пугает, что цены на энергоресурсы падают.
Я когда-то предоставлял документы Рургазу. Они отказались их печатать. По карте ясно видно, насколько невыгодно строительство новых газопроводов. Северный поток по дну моря - дорого, это многомиллиардные вложения. Южный - дорого. Но они жмут на Европу, повторяя, как мантры, что Украина не способна транспортировать.
Современная техника настолько компьютеризирована, что украсть газ просто невозможно. Мне особенно больно смотреть, как некоторые воры, знающие, как красть, и понимающие, что украсть невозможно, по украинскому телевидению ретранслируют этот российский миф: да - Украина крадет. Я думаю, что сейчас нам важно выиграть не только юридически или экономически. Мы должны донести правду до собственного общества и до Европы.
Михаил Гончар, директор энергетического центра “Номос” КАЖДЫЙ ДЕНЬ РОССИЯНЕ ИЩУТ ДРУГУЮ ПРИЧИНУ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ РОССИЯНЕ ИЩУТ ДРУГУЮ ПРИЧИНУ
|Михаил Гончар
Лично для меня проблема ясна. Верифицировать ее можно лишь, когда международные наблюдатели будут допущены к ГИС на входе в ГТС России. Существует серьезная проблема. Подозреваю, что Газпром не может подать необходимое количество газа на вход в свою ГТС. У них дефицит газа, и они не могут при имеющихся ресурсах покрыть и внутреннее потребление, и экспортное направление. На это указывают слова российского премьера Путина, который несколько дней назад сказал, что Россия якобы из-за проблем остановила работу более ста скважин. Они остановили работу скважин якобы из-за того, что Украина не выполняет своих транзитных обязательств. Скорее всего, такой факт есть... Но интерпретация факта другая. Те скважины закрыты не потому, что Украина не выполняет своих обязательств, а просто в них низконапорный газ и нет необходимого дебета на выходе. Если даже взять официальную статистику Газпрома в рамках его годового отчета за 2007 год, то можно путем простых арифметических действий определить, что эти сто с чем-то (а может все триста и пятсот) закрытых скважин дают восемь с половиной миллиардов кубических метров газа. Восемь с половиной миллиардов газа из экспортных позиций Газпрома равны объемам годового экспорта газа пяти балканских стран: в Болгарию, Грецию, Сербию, Хорватию и Боснию. Это серьезно. А в действительности реальные дефициты могут быть еще больше, чем эти восемь с половиной миллиардов, которые можно идентифицировать по высказыванию Путина. И этот дефицит возникает именно в пиковый рост потребления, в холодный период. (Прошлая газовая атака проводилась именно в этот период). Поэтому реально в России существует проблема дефицита газа, но Газпром не желает и не может признавать ее публично, и маскирует проблему под транзитный конфликт.
Трудно говорить, за какой период они смогут накопить необходимый объем газа и начать снабжение по всем экспортным направлениям одновременно.
Сергей Пашинский, народный депутат (БЮТ), советник премьер-министра Украины ВОПРОСЫ УРОВНЯ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ВЫНЕСЛИ НА УРОВЕНЬ ПРЕЗИДЕНТОВ
ВОПРОСЫ УРОВНЯ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ВЫНЕСЛИ НА УРОВЕНЬ ПРЕЗИДЕНТОВ
|Сергей Пашинский
Записала Маша Мищенко