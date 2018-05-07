Россия и не собиралась возобновлять транзит?

Вчера утром российский газ должен был пойти в Европу. Но транзит так и не был восстановлен. Украину не устроил маршрут через станцию Суджа. Россия не захотела давать газ через другие пункты.

Вчера вечером российские телеканалы вдохновенно помогали власти имитировать попытки решения транзитной проблемы. Российский премьер Владимир Путин приехал на газоизмерительную станцию в Суджу. Там все сотрудники демонстративно сбились возле компьютера, напряженно как бы работая, глядя в экран монитора и рассуждая, чего это Украина их газ не пустила. Думаю, их готовили к съемкам пиарщики: “Ребята, ведите себя естественно. Нас снимают... Будет премьер”. Тут заходит Путин, смотрит снисходительно... “Не пускает Украина российский газ? Я это знал...”. Мы позвонили газовым экспертам с просьбой прояснить ситуацию.

Иван Дияк, советник председателя правления Нафтогаза Украины, депутат прошлых созывов (в Нафтогазе его называют “джинном в бутылке”: если будет говорить, то будет говорить все) РОССИЯ ИДЕТ ВА-БАНК

Часть газовых хранилищ расположена на Западе Украины. Есть нить газопровода от Суджи до Ужгорода. Как известно, Россия постепенно перекрыла газ. И сегодня мы для обеспечения собственных потребностей берем газ из подземок, поэтому ясно, что мы пускаем его на восток Украины через эту нить, поэтому газопровод фактически работает в обратном направлении, из западных областей к восточным. И мы сами пользуемся этой нитью, чтобы обеспечить газом Одессу, Луганскую и Донецкую области. Выход прост. Просто подать объем газа через станцию Валуйки в Белгородской области и проходит через Сумскую. Эта труба проходит через Сумскую, Днепропетровскую область. И мы не можем ради прихоти России пользоваться именно этим входом и оставить без газа собственные регионы. Но Россия не имела цели возобновить транзит, она хотела выиграть еще одну битву, информационную, внешнюю. При этом пресса, телевидение, как российские так и европейские, работают на обывателя. Специалистов нет. Огромная российская пропагандистская машина работает на интересы России. Война не закончилась.

У России много целей. Это и создать условия для приватизации нашей ГТС, и внести раскол в общество. Даже наш парламент, которому бы объединиться вокруг серьезной проблемы, продолжает обвинять друг друга, они даже не смогли принять обращения к Федеральному собранию Российской Федерации. Но это политические цели. Есть еще и экономические. Россия хочет добиться строительства обходных газопроводов, одного - по дну Балтийского моря, а другой – по дну Черного моря. Для Южного потока в России не хватит газа. Для этого пришлось бы забрать газ, который планировался для газопровода Набукко. Над планом посадить Европу на газовую иглу (полностью обеспечить ее газом) задумывались еще во времена Брежнева. Потом это забылось, потом был Ельцин, а теперь наработки советских лидеров опять реанимируются. Кстати, в 2003 году правительство России приняло постановление, где отмечалось, что Россия должна быть не сырьевым государством, а энергетической супердержавой, способной диктовать цены. Вынашивались идеи создать газовой ОПЕК. Россия работает со странами - поставщиками газа, чтобы не снижать цену. Россия идет ва-банк, не брезгуя ничем. Думаю, что ее очень пугает, что цены на энергоресурсы падают.

Я когда-то предоставлял документы Рургазу. Они отказались их печатать. По карте ясно видно, насколько невыгодно строительство новых газопроводов. Северный поток по дну моря - дорого, это многомиллиардные вложения. Южный - дорого. Но они жмут на Европу, повторяя, как мантры, что Украина не способна транспортировать.

Современная техника настолько компьютеризирована, что украсть газ просто невозможно. Мне особенно больно смотреть, как некоторые воры, знающие, как красть, и понимающие, что украсть невозможно, по украинскому телевидению ретранслируют этот российский миф: да - Украина крадет. Я думаю, что сейчас нам важно выиграть не только юридически или экономически. Мы должны донести правду до собственного общества и до Европы.

Михаил Гончар, директор энергетического центра “Номос” КАЖДЫЙ ДЕНЬ РОССИЯНЕ ИЩУТ ДРУГУЮ ПРИЧИНУ

Россия не собиралась возобновлять транзит. Россияне прекрасно информированы, в каком режиме работает наша ГТС, знали, что через Суджу подача невозможна. Каждый день россияне ищут новую причину, чтобы медлить с подачей газа в полном объеме. Чтобы транзитная система заработала в полном объеме, в ней надо восстановить докризисные параметры, со стороны Газпрома должен быть поставленный тот объем газа, который был до отключения. Потому что тогда система уравновешивается, в ней устанавливается стабильное давление и она начинает передавать газ в нормальном режиме. Сейчас система работает в автономном режиме с параметрами, отличными от тех, которые были до Нового года. Так же разбалансирована и российская система газа, поэтому нужны сбалансирование и синхронизация систем. Но на тех объемах, которые собирался прокачать Газпром, система не может быть сбалансирована без ущерба для ГТС Украины. Это то, о чем вчера говорил председатель правления Нафтогаза. Если отключить пол-Украины, то получилось бы. Но отключать пол-Украины без гарантии того, что Россия в итоге подаст необходимый объем, а это не меньше 300 миллионов кубометров, нельзя. То, что вчера демонстрировалось на станции Суджа, это не более чем имитация готовности решать проблему со стороны Газпрома.

Лично для меня проблема ясна. Верифицировать ее можно лишь, когда международные наблюдатели будут допущены к ГИС на входе в ГТС России. Существует серьезная проблема. Подозреваю, что Газпром не может подать необходимое количество газа на вход в свою ГТС. У них дефицит газа, и они не могут при имеющихся ресурсах покрыть и внутреннее потребление, и экспортное направление. На это указывают слова российского премьера Путина, который несколько дней назад сказал, что Россия якобы из-за проблем остановила работу более ста скважин. Они остановили работу скважин якобы из-за того, что Украина не выполняет своих транзитных обязательств. Скорее всего, такой факт есть... Но интерпретация факта другая. Те скважины закрыты не потому, что Украина не выполняет своих обязательств, а просто в них низконапорный газ и нет необходимого дебета на выходе. Если даже взять официальную статистику Газпрома в рамках его годового отчета за 2007 год, то можно путем простых арифметических действий определить, что эти сто с чем-то (а может все триста и пятсот) закрытых скважин дают восемь с половиной миллиардов кубических метров газа. Восемь с половиной миллиардов газа из экспортных позиций Газпрома равны объемам годового экспорта газа пяти балканских стран: в Болгарию, Грецию, Сербию, Хорватию и Боснию. Это серьезно. А в действительности реальные дефициты могут быть еще больше, чем эти восемь с половиной миллиардов, которые можно идентифицировать по высказыванию Путина. И этот дефицит возникает именно в пиковый рост потребления, в холодный период. (Прошлая газовая атака проводилась именно в этот период). Поэтому реально в России существует проблема дефицита газа, но Газпром не желает и не может признавать ее публично, и маскирует проблему под транзитный конфликт.

Трудно говорить, за какой период они смогут накопить необходимый объем газа и начать снабжение по всем экспортным направлениям одновременно.

Сергей Пашинский, народный депутат (БЮТ), советник премьер-министра Украины ВОПРОСЫ УРОВНЯ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ ВЫНЕСЛИ НА УРОВЕНЬ ПРЕЗИДЕНТОВ

Россия не собиралась возобновлять транзит. Для этого вопрос уровня главных инженеров вынесли на уровень политиков общенационального масштаба. Есть технические возможности ГТС, и то, что происходит с транзитом, это попытки российской стороны сорвать транзит и переложить ответственность за то, что происходит с их системой, на Украину. Они прекрасно понимали, что при тех объемах газа и при обстоятельствах, мы используем эту ветвь в обратном режиме и не в состоянии предоставить это направление, но предлагали загрузить три других направления. Потом бы реверс переключили на аверс, и газ бы подавался равномерно и ГТС работала. Правительству сейчас следует заключить хотя бы краткосрочный технический договор, с учетом объемов технологического газа, с графиками прокачек, согласованными двумя сторонами, с заявками. Мы же не можем ежедневно менять транзитные потоки. И это дело главных инженеров ГТС, которое Россия вынесла на международный уровень. Нужно куда-то двигаться, что-то делать, но, к сожалению, ситуация меняется день ото дня.

Записала Маша Мищенко