Дубина заявляет, что на сегодня транзит газа через Украину невозможен

Глава НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА заявляет, что на сегодняшний день транзит газа через территорию Украины технически невозможен, поскольку Россия не меняет заявку на подачу газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Сегодня мы получили от «Газпрома» ту же самую заявку, которая была и вчера, – открыть газовый поток из "Суджи" и довести его до "Орловки". К сожалению, ответили то же самое – что мы сегодня этого сделать не можем, чтобы не оставить без газа наши регионы. Поэтому ситуация, которая была вчера (с транзитом – УНИАН), она остается и сегодня», – сказал О.ДУБИНА.

Он также подчеркнул, что техническое соглашение, в котором были бы четко выписаны направления и объемы поставок газа на 2009 год, на сегодня не подписано и поэтому подготовлен технический протокол на месяц, в котором определены условия работы украинской ГТС.

«Мы не можем на сегодняшний день запускать систему на небольшие объемы и на непонятный срок. Мне нужно видеть жизнь хотя бы на один месяц, тогда можно что-то планировать и каким-то образом перестроить работу украинской ГТС», – сказал О.ДУБИНА.

В свою очередь, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что сегодня утром направил письмо комиссару ЕС по вопросам энергетики Андрису ПИБАЛГСУ, в котором изложил существующую ситуацию с экспортом газа, а также подчеркнул необходимость скорейшего подписания временного технического протокола по работе украинской ГТС. Также он попросил европейскую сторону содействовать Украине в решении вопроса обеспечения технологическим газом для транзита газа в Европу.

Кроме того, Ю.ПРОДАН считает, что на сегодняшний день Европе необходимо четко задать вопрос России, почему транзит газа в Европу до сих пор не возобновлен. «Я четко поставил вопрос (в письме – УНИАН), что пора уже Европейской Комиссии задать четкий вопрос, зачем российская сторона совершает такие действия», – сказал Ю.ПРОДАН.

Справка УНИАН. 13 января "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину через газораспределительную станцию "Суджа" в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей Балкан, Турции и Молдовы. За час должно было проходить 3 млн. 126 тыс. кубометров газа.

Позже источник, близкий к «Нафтогазу», сообщил, что Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». По его словам, тот объем газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточен для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины. До сих пор транзит газа не возобновлен.