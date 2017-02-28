В МИД России заговорили о возможных "новых трагедиях" в случае поставок Украине из США летального оружия

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал в Госдуме в ходе круглого стола на тему отношений США и РФ.

Он заявил, что российская сторона будет «разъяснять» новой администрации США «историю и состояние конфликта в Украине».

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«Конгресс США требует начать поставки туда (в Украину) так называемого летального оружия, поэтому важно, чтобы в Белом доме и Госдепе поняли, что это может обернуться новыми трагедиями, и почувствовали ответственность», - сказал Рябков.

По его словам, МИД РФ будет способствовать «адекватному восприятию» того, что происходит на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года двое демократов - законодателей из обеих палат Конгресса США Дик Дербин и Майк Куигли заявили, что для Вашингтона настало время предоставить Украине летальную оружие, чтобы защищаться от российско-террористических сил на Донбассе.

Ранее, в декабре Конгресс США принял решение об увеличении помощи в сфере безопасности Украине в 2017 году до 350 млн долларов. Сенат вслед за Палатой представителей подавляющим большинством голосов одобрил «Бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны». Сумму средств, которую предполагается выделить для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, в том числе летальных видов вооружений, увеличен до 350 млн долларов.