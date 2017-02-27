В отношении Рубана составлен админпротокол за нарушение режимных правил – ГНСУ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что сегодня около 9.00 у КПВВ «Марьинка» во время выезда на временно неподконтрольную Украине территорию был зафиксирован факт нарушения гражданином В.Рубаном установленных режимных правил и составлен протокол об административном нарушении требований ст.202 КУоАП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рубану отказано в пропуске через КПВВ, на данный момент Госпогранслужба совместно с сотрудниками СБУ и Национальной полиции предпринимает дальнейшие неотложные меры по проверке.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что народный депутат Савченко и Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

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Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности попросит Савченко дать объяснения по поводу поездки в Донецк.

Сегодня, 27 февраля, Рубан заявил, что СБУ отменила ему пропуск на въезд на временно оккупированные территории Донецкой области.

В Службе безопасности эту информацию подтвердили. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сотрудники спецслужбы осуществляют опрос Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО.