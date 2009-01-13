Литвин объяснил, почему Ющенко не пришел в Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет принимать участия в сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады для обсуждения газовой ситуации, поскольку в 10.30 проводит большое совещание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН, объясняя отсутствие Президента в сессионном зале.

Председатель ВР заметил, что вчера обращался к Президенту Украины с просьбой принять участие в пленарном заседании и направлял по этому поводу соответствующее письмо. При этом, по словам В.ЛИТВИНА, Президент Украины сообщил, что не сможет принять участие в обсуждении данного вопроса.

«Это его право, а не обязанность», - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседание ВР прибыли все члены правительства во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.