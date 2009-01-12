Если бы выборы парламента состоялись в декабре (опрос)

Шесть политических сил преодолели бы 3-процентный барьер в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду в декабре 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с обнародованными сегодня на пресс-конференции в Киеве результатами общенационального опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис», Партия регионов получила бы 31,5%, БЮТ - 17,3%, КПУ - 7,2%, Блок Арсения ЯЦЕНЮКА - 5,1%, Блок Литвина - 4,4%, блок “Наша Украина” - 3,8%.

Определенные шансы имела бы Социалистическая партия (2,4%). Кроме того, значительная часть избирателей (7,9%) готова проголосовать против всех, а 14,8% с выбором не определились.

В соответствии с опросом, граждане Украины в подавляющем большинстве считают, что досрочные выборы ничего не изменят (47%), а, по мнению 23,5%, выборы лишь ухудшат ситуацию.

Верят в то, что досрочные выборы смогут улучшить ситуацию, всего 1,4% респондентов.

В общей сложности значительно уменьшилась уверенность населения в том, что выборы в Украине являются реальным механизмом влияния граждан на власть: в декабре 2007 года в этом были уверены 41%, сейчас - всего 19%.

Процент тех, кто готов идти на выборы, еще никогда не был таким низким: в досрочных выборах в Верховную Раду готовы принять участие 58% населения (31% - обязательно, а 29% - скорее, да).

Опрос был проведен 17-28 декабря 2008 года. Всего опрошено 2012 респондентов, погрешность выборки не превышает 2,2%.