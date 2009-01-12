Los Angeles Times: Кремль использует газ в качестве оружия

Россия использует свои энергоресурсы, чтобы укротить бывшие страны-сателлиты и держать Европу под контролем.

Об этом пишет в статье „Кремль использует газ в качестве оружия” газета „Los Angeles Times”.

“Внешне поединок между Россией и Украиной, который привел к перебоям в поставках природного газа в большую часть Европы посреди холодной зимы, кажется сугубо коммерческим спором”, - отмечает издание и добавляет: “Копнув глубже, заметна большая угроза – которая кое в чем выглядит частью продуманной стратегии России по восстановлению влияния над странами, которые когда-то были частью советской империи, и нейтрализации оппозиции в Европе”.

Как отмечает газета, “не нужно и прибегать к услугам конспиролога, чтобы увидеть связь между «Газпромом» и многими самыми агрессивными шагами Кремля во внешней политике, включая августовское вторжение российских войск в Грузию”.

Также, по данным „Лос-Анджелес Таймс”, “Газпром” прокладывает газопровод по дну Балтийского моря, который будет качать газ непосредственно из России в Германию, обходя другие страны – Украину в том числе. Он также предлагает построить газопровод через Черное море, который бы направленно доставлял газ в Южную Европу. ... если их построят, ничто не будет препятствовать Москве использовать газ в качестве дубинки, чтобы приструнить такие прозападные страны, как Польша и Украина”.