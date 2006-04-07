Витренко ”раскусила” Луценко

Лидер блока «Народная оппозиция» Наталья ВИТРЕНКО называет «психической атакой» заявления министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО о якобы существующей угрозе ее жизни.

Об этом Н.ВИТРЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Угрозу никакую я не чувствую, и я понимаю, что это – психическая атака, рассчитанная даже, может быть, не столько на меня, сколько на моих детей, на моих родных», - в частности сказала Н.ВИТРЕНКО.

В свою очередь, руководитель избирательного штаба «Народной оппозиции», соратник Н.ВИТРЕНКО Владимир МАРЧЕНКО, наградив Ю.ЛУЦЕНКО эпитетами, некорректными для воспроизведения в СМИ, заявил, что тот «использует свое служебное положение для выполнения политических заказов, для проведения психологического и политического террора».

«Он (ЛУЦЕНКО) прекрасно понимает, что для того, чтобы сбить общественный накал и общественную необходимость по пересчету голосов и поддержку Н.ВИТРЕНКО, он начинает придумывать совершенно разные версии – лишь бы отвлечь внимание от самого главного вопроса: массовой фальсификации на выборах», - заявил В.МАРЧЕНКО.

Он также обвинил Ю.ЛУЦЕНКО в том, что тот «не хочет расследовать факт покушения на жизнь Н.ВИТРЕНКО» в октябре 1999 года, а также - «не желает искать политического заказчика организации покушения».

В то же время В.МАРЧЕНКО подчеркнул: «По отношению к Н.ВИТРЕНКО не может быть заказа на покушение – она не бизнесмен, у нее нет никаких финансовых или политических обязательств перед кем-либо, следовательно, нет мотивов для покушения». На его взгляд, Ю.ЛУЦЕНКО «формирует очередную схему и общественное мнение, чтобы руками социалистов убрать физически Н.ВИТРЕНКО с политической арены».

Относительно всего вышесказанного Н.ВИТРЕНКО заявила: «Безусловно, это моя тоже точка зрения».

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО публично дважды, 31 марта и 4 апреля, заявлял, что готов предоставить охрану лидеру Блока «Народная оппозиция» Н.ВИТРЕНКО, поскольку не исключает, что на нее может быть совершено покушение - из-за проигрыша Блока на выборах 26 марта - со стороны лиц, осуществлявших финансирование ее предвыборной кампании.

«Хотел бы, чтобы не рассматривали в комичном ракурсе мои заявления относительно опасности Наталии Михайловне ВИТРЕНКО, как бы я симпатизировал или не симпатизировал ее деятельности», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. «На данный момент ее жизнь действительно, с моей точки зрения, находится под угрозой. Поэтому я абсолютно серьезно предлагаю ей воспользоваться возможностью получить государственную охрану», - добавил он.

«Я официально предлагаю ей охрану от МВД, потому что организованная политическая группировка, которую она должна была завести в парламент, пролетела, и это очень опасно для ее жизни», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. В этом контексте он также отметил: «Не я же виноват, что она на финише своей политической карьеры вдруг возглавила организованную политическую группировку Макса Бешеного (имеется в виду российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого МВД Украины объявило в международный розыск – УНИАН).

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, предоставить охрану Н.ВИТРЕНКО его побуждает то, что он переживает «за Наталью Михайловну, потому что Макс Бешеный не прощает пролетов и таких бешеных затрат в ничто». В то же время он предлагал Н.ВИТРЕНКО в обмен на охрану сказать, где сейчас находятся объявленные в розыск два кандидата из ее блока «господин САЛО и господин ВАРЦАБА».