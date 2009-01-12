Турчинов: расчет был на то, что Украина замерзнет

Кабинет Министров Украины готов предоставить парламенту всю необходимую и объективную информацию, касающуюся газовой ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе Согласительного совета заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«У нас нет тайн, и вся информация будет предоставлена парламентариям», - сказал он.

Он отметил, что на сегодняшний день являются безосновательными обвинения в адрес правительства о существующей задолженности перед РФ за потребленный газ.

«Долг за газ равен нулю, и поэтому это миф, что в расчетах есть долги», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, по его словам, мифом является и та информация, что Украина не санкционировано отбирала газ из газотранспортной системы.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что на сегодняшний день газовый вопрос переведен исключительно в политическую плоскость.

«Пока он будет находиться не в экономической, а в политической плоскости, выйти на какой-то результат будет довольно трудно», - сказал первый вице-премьер.

Он также заверил, что Украина никоим образом не выходила из газовых переговоров и считает, что в вопросе увеличения стоимости газа должны выполняться договоренности между премьер-министрами России и Украины.

Он напомнил, что такие договоренности предусматривают увеличение стоимости газа до европейского уровня в течение трех лет, и пропорциональный рост стоимости за транзит.

А.ТУРЧИНОВ заверил, что затягивание подписания газовых соглашений происходит не по вине Украины.

Он заметил, что «расчет был на то, что Украина замерзнет и на любых условиях подпишет контракт». При этом он добавил, что, несмотря на газовые споры, правительство не уменьшило снабжения газом населения Украины.