Бессмертный подсчитал, сколько будут стоить новости о Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна ограничить личные пиар-мероприятия за бюджетные средства в то время, когда в Киеве решаются стратегические для Европы вопросы энергетической безопасности, заявляет заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, так Р.БЕССМЕРТНЫЙ прокомментировал решение премьер-министра присутствовать сегодня на вручении ключей от квартир людям, пострадавшим в результате взрыва газа в Евпатории.

“Использование самолета Ил-62 для рабочей поездки в Крым, полет которого стоит более 250 тысяч гривен, свидетельствует, что за «щемящие» заголовки новостей о своей персоне Ю.ТИМОШЕНКО готова щедро расплачиваться средствами государственного бюджета, даже в условиях кризиса”, говорится в комментарии.

«Сегодня, когда от Украины зависит энергетическая безопасность Европы, премьер-министр должна быть в Киеве и, наконец, занять четкую позицию относительно вызовов, которые стоят перед страной», – отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.