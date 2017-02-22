Высший совет правосудия не приостановил полномочия Гречковского, требовавшего полумиллионную взятку

Как передает корреспондент УНИАН, Совет правосудия отказался удовлетворить обращение заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука, в котором он просил остановить на 4 месяца полномочия Гречковского до окончания проведения в отношении него досудебного расследования и/или судебного рассмотрения уголовного производства.

В свою очередь прокурор ГПУ Андрей Паршутин в комментарии УНИАН отметил, что, несмотря на это решение, прокуратура продолжит расследовать уголовное производство в отношении Гречковского и вскоре передаст его в суд.

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«Мы будем работать дальше, будем настаивать на своем, передавать дело в суд. В ближайшее время мы передадим дело в суд. Мы надеемся, что это займет меньше времени, чем 4 месяца», - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ совместно с СБУ разоблачили члена ВСЮ Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долл. Также был задержан посредник - арбитражный управляющий, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов. Гречковскому выдвинуто подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество).

В свою очередь Гречковский заявил, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств против него ГПУ не имеет.

22 сентября 2016 года суд избрал Гречковскому меру пресечения в виде залога в сумме более 3,8 млн грн.

В сентябре Высший совет юстиции, который впоследствии был реорганизован в Высший совет правосудия, отказался удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры об инициировании увольнения Гречковского с должности члена ВСЮ.