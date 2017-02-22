Кабмин назначил замминистра энергетики по евроинтеграции 27-летнюю Наталью Бойко

Бойко будет курировать направление евроинтеграции - сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Мировым банком, донорами, сообщает "РБК-Украина".

Также будет заниматься энергетической стратегией Минэнерго.

Предложение занять пост заместителя министра по вопросам евроинтеграции Наталье Бойко поступило от главы Минэнерго Игоря Насалика.

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Наталья Бойко является менеджером реформы энергетики в проектном офисе Национального совета реформ под председательством президента Украины. Ее роль заключается в координационной, аналитической и коммуникационной поддержке реформы украинского энергетического сектора.

В 2015 году Бойко была главным консультантом главного департамента по вопросам реформ Администрации президента Украины, где осуществляла анализ и доработку законопроектов и подготовку аналитических материалов в сфере регулирования рынков нефти и газа и рынка электроэнергии.

Ранее Бойко работала в офисе компании ERM в Германии на должности консультанта и координатора проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов. Наталья является аспирантом Львовского национального университета имени Ивана Франко, в котором в 2011 году получила диплом магистра с отличием.

Как пишет "Страна.ua", согласно электронной декларации за 2016 год, у нее в собственности есть квартира площадью 139,4 кв.м и гараж. Также она владеет пятой частью еще одной квартиры и подвала во Львове, а проживает в Киеве. В документе указано, что жилище площадью 66 квадратных метров ей бесплатно предоставляет господин Андрей Оленюк.